Еще два случая кори - большое число непривитых людей увеличивает риски

Общее число заболевших достигло 49, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Больше всего заболевших - среди детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. Эпидемиологически связаны 43 случая, для четырех случаев источник инфекции не установлен. ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой кори и организует меры инфекционного контроля. Число выявленных контактных лиц очень велико, объяснили в центре. В том числе это контакты в образовательных учреждениях, а также за их пределами - в семьях пациентов, на публичных мероприятиях, в международном транспорте и других местах.