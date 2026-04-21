Еще два случая кори - большое число непривитых людей увеличивает риски
В Латвии зарегистрированы еще два случая заболевания корью. Риск вспышки растет из-за низкой вакцинации. Врачи предупреждают — болезнь заразна настолько, что можно заболеть, просто зайдя в помещение.
Общее число заболевших достигло 49, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Больше всего заболевших - среди детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. Эпидемиологически связаны 43 случая, для четырех случаев источник инфекции не установлен. ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой кори и организует меры инфекционного контроля. Число выявленных контактных лиц очень велико, объяснили в центре. В том числе это контакты в образовательных учреждениях, а также за их пределами - в семьях пациентов, на публичных мероприятиях, в международном транспорте и других местах.
Риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных лиц, оценивается как высокий из-за большого числа невакцинированных людей в Латвии, предупреждает SPKC. В рамках Европейской недели иммунизации жителей призывают проверить свой и детский статус вакцинации, особенно против кори, дифтерии, полиомиелита и коклюша.
Специалисты подчеркивают, что корь чрезвычайно заразна: инфицироваться можно даже в помещении, где больной находился два часа назад. Единственная эффективная защита — вакцинация.
Уровень вакцинации в стране ниже необходимого: среди трехлетних детей привиты около 90%, а ревакцинацию получают лишь 82% детей старшего возраста, тогда как для коллективного иммунитета требуется не менее 95%.
Примечательно, что среди 30 заболевших детей ни один не был вакцинирован.
Также сохраняется риск возвращения других инфекций — в ЕС уже фиксируются вспышки коклюша, кори и рост случаев дифтерии.