Рига наводит порядок в воздухе: поправки помогут очистить фасады домов от лишних проводов
Поправки к строительным нормам для воздушных линий связи дают Риге шанс наконец навести порядок в хаотичной кабельной инфраструктуре. Новые правила ускорят демонтаж заброшенных сетей и помогут узаконить действующие линии.
Поправки к правилам Кабинета министров о строительных нормах для сооружений электронной связи позволили сделать шаг вперед в организации инфраструктуры воздушных кабелей. Как рассказали Diena в департаменте развития города Рижской думы, новые правила, несомненно, отвечают интересам столицы, поскольку позволят демонтировать неиспользуемые воздушные линии, а также максимально укрепить эксплуатируемые (если они не были построены самовольно). Самоуправление ожидает, что поправки ускорят демонтаж неиспользуемых воздушных сетей.
Регистрация законно построенных воздушных линий в Информационной системе территорий с обременениями (ATIS) и Информационной системе строительства (BIS) также очень важна, поскольку зачастую даже сами владельцы кабелей сомневаются в своем праве собственности.
Для Риги важно демонтировать так называемые бесхозные или заброшенные кабели, которые неоправданно обременяют владельцев зданий, но эти вопросы еще обсуждаются.
Новые правила являются следствием того, что в 1990-е годы город не уделял достаточного внимания регулированию воздушных линий, некоторые линии устанавливались без проектов, разрешений, что в то время создавало конкурентное преимущество перед теми операторами, которые соответствовали всем требованиям. В результате многие районы города покрыты воздушными линиями.