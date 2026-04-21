Пьер-Николя Боссан пропал в Риге.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:16
В Риге без вести пропал гражданин Франции - полиция просит помощи
Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Франции, 1972 года рождения, Пьера-Николя Боссана (ориг. Pierre-Nicolas Baussand).
Мужчина вышел 21 апреля из своего места жительства в Риге, на улице Аптиекaс, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 177 см, среднее телосложение, короткие каштановые волосы.
У мужчины имеются проблемы со здоровьем.
Если вам известно его местонахождение, просьба звонить по телефону 112.