Договор с частным разработчиком расторгнут - создание избирательных систем могут передать госкомпаниям

Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) заявил агентству LETA, что LVM в свое время, когда ею руководил Роберт Стрипниекс, развила сильную команду в сфере информационных технологий, создавшую уникальные ИТ-системы для устойчивого управления лесами, например LVM GEO, которая доступна не только для нужд компании, но и как приложение для любого жителя Латвии. Учитывая опыт LVM в сфере информационных технологий и тот факт, что это стратегическое государственное предприятие, компания может помочь в ситуациях, когда возникают сомнения в частных компаниях, отметил министр.