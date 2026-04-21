Договор с частным разработчиком расторгнут - создание избирательных систем могут передать госкомпаниям
Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) разрывает договор с RIX Technologies и предлагает передать разработку избирательных систем государственным компаниям, чтобы снизить риски и укрепить доверие к выборам. Решение принято на фоне расследования масштабных ИТ‑махинаций.
МУУРР предлагает передать разработку избирательных систем государственным предприятиям Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži. По словам советника министра Сабине Спурке, такие изменения предлагаются, "чтобы обеспечить неоспоримую легитимность выборов в Сейм и избежать возможных репутационных рисков".
МУУРР предлагает в качестве подрядчиков именно эти компании, поскольку "они управляются государством, реализовали важные национальные проекты по инфраструктуре ИТ и имеют в штате высококвалифицированных специалистов".
Решение предусматривает, что договоры на разработку программного обеспечения от имени Кабинета министров будут заключаться в соответствии с исключениями из правил, предусмотренным законом о государственных закупках. МУУРР подаст свое предложение Кабинету министров.
Договор с разработчиком избирательной платформы, компанией RIX Technologies расторгнут, так как компания до настоящего времени не выполнила свои обязательства по техническому заданию.
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс недавно сообщил парламенту, что заключен договор о приспособлении избирательных систем к парламентским выборам. Компания Rix Technologies заверила, что работы могут быть завершены к 30 июня, но указала на некоторые препятствия.
Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) заявил агентству LETA, что LVM в свое время, когда ею руководил Роберт Стрипниекс, развила сильную команду в сфере информационных технологий, создавшую уникальные ИТ-системы для устойчивого управления лесами, например LVM GEO, которая доступна не только для нужд компании, но и как приложение для любого жителя Латвии. Учитывая опыт LVM в сфере информационных технологий и тот факт, что это стратегическое государственное предприятие, компания может помочь в ситуациях, когда возникают сомнения в частных компаниях, отметил министр.
Как сообщалось, по расследуемому Европейской прокуратурой делу о мошенничестве в госзакупках ИТ задержан 21 человек. По данным следствия, организованная группа вступила в сговор, чтобы заранее определять победителей в конкурсах как минимум на шесть проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников, а незаконная прибыль поделена между участниками.
В пресс-релизе Eвропейской прокуратуры говорится, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.