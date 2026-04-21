В этом году Латвия избежала больших наводнений - как нам это удалось?
Паводковый сезон в Латвии завершился спокойно: несмотря на риск крупных наводнений в феврале, теплая и сухая весна предотвратила критические ситуации. Министерство климата отмечает, что подготовка и координация ведомств сыграли ключевую роль.
По данным Министерства климата и энергетики (МКЭ), сезон наводнений в Латвии длился с третьей декады февраля по первую декаду апреля 2026 года и уже почти закончился. Паводковый сезон проходил удачно и стабильно в основном благодаря благоприятным погодным условиям.
Как заявил министр климата и энергетики Каспар Мелнис, сезон наводнений этого года показал, что заблаговременная подготовка и тесное сотрудничество между учреждениями позволяют эффективно управлять рисками, ограничивая риски для здоровья людей и имущества и обеспечивая высокий уровень готовности.
МКЭ отмечает, что в конце февраля гидрологическая ситуация была такова, что неблагоприятный весенний сценарий привел бы к крупным наводнениям из-за обильного снега, толстого льда, скоплений льда и шуги на реках. Однако на протяжении всего половодья сохранялись благоприятные погодные условия. Весна была необычайно сухой, поэтому паводковый сток в основном состоял из таяния снега и льда. При этом очень теплые дни с ярким солнцем и отсутствием осадков позволили льду потерять свою прочность. Вода смогла относительно быстро найти путь через лед, и масштабных наводнений не произошло.