В этом году Латвия избежала больших наводнений - как нам это удалось?

МКЭ отмечает, что в конце февраля гидрологическая ситуация была такова, что неблагоприятный весенний сценарий привел бы к крупным наводнениям из-за обильного снега, толстого льда, скоплений льда и шуги на реках. Однако на протяжении всего половодья сохранялись благоприятные погодные условия. Весна была необычайно сухой, поэтому паводковый сток в основном состоял из таяния снега и льда. При этом очень теплые дни с ярким солнцем и отсутствием осадков позволили льду потерять свою прочность. Вода смогла относительно быстро найти путь через лед, и масштабных наводнений не произошло.