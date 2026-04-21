До 30 июня деревья в Латвии под особой защитой: за что грозит штраф
Рижское самоуправление напоминает, что для защиты птиц в период гнездования и деревьев в период их цветения с 15 апреля по 30 июня по всей стране действует запрет на вырубку деревьев, растущих вне леса. Исключение составляют плодовые деревья, а также деревья, диаметр пня которых не превышает 20 см, и случаи, когда вырубка необходима из-за опасной ситуации.
В этот период нельзя вырубать деревья даже при наличии ранее выданного разрешения самоуправления или если вырубка предусмотрена строительным разрешением. Если дерево не было срублено до 15 апреля, это можно будет сделать только после 30 июня.
Запрет не распространяется на плодовые деревья, кустарники и молодые деревья, диаметр пня которых еще не достиг 20 см. Также разрешается вырубать опасные деревья, если они угрожают инфраструктуре, здоровью, жизни людей или имуществу, а также если это необходимо для повышения безопасности дорожного движения. Чтобы избежать нарушений, перед вырубкой таких деревьев их необходимо обязательно сфотографировать, зафиксировав видимые повреждения (например, поднятые корни, расколотый, надломленный или сломанный ствол), и отправить информацию в Департамент развития города Рижского самоуправления на электронную почту pad@riga.lv.
В этот период владельцы могут выполнять работы по уходу за деревьями, включая обрезку кроны или спиливание опасных ветвей, если в течение трех лет масса листвы не уменьшается более чем на 20 %, при этом такие работы должны проводиться под наблюдением сертифицированного специалиста по уходу за деревьями (арбориста). Если уход за кроной проводится с нарушением требований и без привлечения специалиста, это может считаться повреждением дерева.
Если жители замечают самовольную вырубку или повреждение деревьев, их призывают сообщать об этом в полицию Рижского самоуправления. За такие нарушения, согласно закону, может быть вынесено предупреждение или наложен штраф: для физических лиц — до 140 штрафных единиц, для юридических лиц — до 280 штрафных единиц.