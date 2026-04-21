Случай Арманевой показал - незарегистрированные партнеры политиков и чиновников остаются вне поля зрения закона
История со штрафом депутату Майе Арманевой высветила пробел в системе: должностные лица не обязаны декларировать незарегистрированных партнеров, хотя такие отношения несут высокий риск конфликта интересов. В Латвии так живут почти 93 тысячи человек.
В начале года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в размере 100 евро на депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, потому что она сделала помощником депутата своего супруга Мариса Межалса. Они не регистрировали свои отношения, и в своей декларации должностного лица Арманева не указала наличие партнерства или брака. По социальным сетям ясно, что проживают они вместе.
Этот случай заставляет задать вопрос, почему должностные лица не обязаны декларировать супругов, с которыми они не заключали брака или партнерства. Это случаи, когда существует высокий риск конфликта интересов, коррупции и клиентелизма (система неформальных, иерархических отношений, основанная на личной зависимости между патроном (покровителем) и клиентом. Патрон предоставляет ресурсы, защиту или должности, а клиент в обмен оказывает поддержку. - ИИ).
По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии в незарегистрированном сожительстве проживало 92 798 человек. В ходе изучения деклараций нескольких высокопоставленных государственных чиновников за последние годы Diena удалось выявить указание на партнерство только в одном случае. Это сделал генеральный прокурор Арминс Мейстерс в своей декларации за 2024 год. В ней в разделе "Супруга, родители и совершеннолетние братья, сестры и дети", он указал не только отца и брата, но и свою партнершу Гинту Мартинсоне.
Маловероятно, что среди должностных лиц только генеральный прокурор проживает в незарегистрированном браке. По мнению старшего прокурора прокуратуры по расследованию преступлений на государственной службе Яниса Омулса, для решения этой проблемы нужны изменения в законодательстве.