Случай Арманевой показал - незарегистрированные партнеры политиков и чиновников остаются вне поля зрения закона

По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии в незарегистрированном сожительстве проживало 92 798 человек. В ходе изучения деклараций нескольких высокопоставленных государственных чиновников за последние годы Diena удалось выявить указание на партнерство только в одном случае. Это сделал генеральный прокурор Арминс Мейстерс в своей декларации за 2024 год. В ней в разделе "Супруга, родители и совершеннолетние братья, сестры и дети", он указал не только отца и брата, но и свою партнершу Гинту Мартинсоне.