Женщину на Саркандаугаве от смерти спас кот. Мужу, к сожалению, выжить не удалось
Громкое мяуканье кота спасло женщину от верной смерти.
TV3 / Otkrito.lv

Жительница Саркандаугавы рассказала программе "Degpunktā", что среди ночи проснулась от ужасных криков кота. Как оказалось, именно это спасло ее от верной смерти.

По словам женщины, ситуация развивалась следующим образом: «У мужа была привычка курить в комнате, в постели. Он был лежачим. В час ночи я заходила в комнату — все было в порядке. Но в три часа ночи я проснулась от того, что кот ужасно кричал. И тогда я услышала такой треск», — рассказывает женщина.

«Все было в дыму, я побежала за миской. [...] У меня уже все было подготовлено [...] один раз я уже приходила, когда сигарета затухала. Я его предупреждала — один раз, второй, третий. Но он меня не слушал и ругался…» — говорит женщина. Она отмечает, что потушила тление своими силами, однако было уже поздно — ее муж задохнулся. После того как тление удалось ликвидировать, женщина связалась с оперативными службами.

Она добавляет, что сначала ей показалось, что в происшествии погибло еще одно животное, однако опасения, к счастью, не подтвердились.

«Сначала думала, что одна кошка погибла, но сегодня приехали — она сидела на диване», — говорит женщина.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей осторожно обращаться с огнем — не курить в помещениях и устанавливать в жилье дымовые детекторы.

