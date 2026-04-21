Женщину на Саркандаугаве от смерти спас кот. Мужу, к сожалению, выжить не удалось
Жительница Саркандаугавы рассказала программе "Degpunktā", что среди ночи проснулась от ужасных криков кота. Как оказалось, именно это спасло ее от верной смерти.
По словам женщины, ситуация развивалась следующим образом: «У мужа была привычка курить в комнате, в постели. Он был лежачим. В час ночи я заходила в комнату — все было в порядке. Но в три часа ночи я проснулась от того, что кот ужасно кричал. И тогда я услышала такой треск», — рассказывает женщина.
«Все было в дыму, я побежала за миской. [...] У меня уже все было подготовлено [...] один раз я уже приходила, когда сигарета затухала. Я его предупреждала — один раз, второй, третий. Но он меня не слушал и ругался…» — говорит женщина. Она отмечает, что потушила тление своими силами, однако было уже поздно — ее муж задохнулся. После того как тление удалось ликвидировать, женщина связалась с оперативными службами.
Она добавляет, что сначала ей показалось, что в происшествии погибло еще одно животное, однако опасения, к счастью, не подтвердились.
«Сначала думала, что одна кошка погибла, но сегодня приехали — она сидела на диване», — говорит женщина.
Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей осторожно обращаться с огнем — не курить в помещениях и устанавливать в жилье дымовые детекторы.