В Латвии
Сегодня 09:07
Латвию ждет почти идеальный весенний день: солнце, сухо и комфортное тепло
Во вторник в Латвии ожидается небольшая облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.
Ветер будет дуть с севера от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +11..+15 градусов, на побережье — до +8..+10 градусов.
В Риге сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха от +9 градусов на севере города до +12 градусов на юге.