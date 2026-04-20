Южнокорейский шпионский триллер, который недавно снимали в Риге, уже вышел на экраны - смотрим трейлер
В 2024 и 2025 годах латвийская киностудия Film Angels Studio в сотрудничестве с корейской продюсерской компанией Studio Flow и основной производственной компанией Filmmakers R&K Co. проводили в Риге съемки остросюжетного фильма "Агентура" (Humint).
На стриминговых платформах уже можно посмотреть фильма "Агентура", из-за которого в январе 2025 года рижане терпели различные неудобства - например, на одну ночь был перекрыт Вантовый мост, а в районе Вецмилгравис и в центре города были введены временные ограничения движения.
Действие фильма происходит в российском Владивостоке - именно его роль "исполняла" в картине зимняя Рига. Южнокорейский оперативник выходит на след международного преступного синдиката, но неожиданно сталкивается с северокорейским коллегой. Их пути переплетаются вокруг обычной работницы ресторана, которую пытаются завербовать как живой источник разведки.
Фильм взрывает динамичными погонями, рукопашными боями и психологическими баталиями, где эмоции бьют сильнее пуль. Никаких затянутых сцен - только чистый драйв и повороты, от которых перехватывает дыхание.
Триллер стартовал в южнокорейском прокате 11 февраля 2026 года и успешно прошел через праздничные выходные Лунного Нового года. Однако в долгосрочной перспективе он собрал около 1,98 миллиона зрителей, что оказалось значительно меньше порога окупаемости (для выхода «в ноль» требовалось около 4 миллионов проданных билетов).
В то же время сразу после выхода на Netflix 1 апреля 2026 года фильм возглавил чарты в 83 странах, включая Южную Корею, Мексику, Сингапур и Вьетнам. Эксперты отметили, что «Агентура» подтвердила тренд, когда амбициозные корейские проекты получают «вторую жизнь» и глобальную аудиторию именно на стриминговых платформах после скромных успехов в офлайн-кинотеатрах.