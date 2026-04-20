Мощное землетрясение произошло у берегов Японии, власти объявили угрозу цунами

Власти объявили экстренную эвакуацию более 170 тысяч человек. В регионе остановлено движение скоростных поездов, зафиксированы перебои с электричеством. Энергетические компании проверяют состояние атомных электростанций, в частности АЭС «Онагава», сообщений о повреждениях на данный момент нет. Правительство призывает население немедленно покинуть опасные зоны и переместиться на возвышенности. В сети появились кадры, как суда покидают порт Хатинохэ, готовясь к приходу волн.