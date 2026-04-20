Мощное землетрясение произошло у берегов Японии, власти объявили угрозу цунами
Фото: AFP/Scanpix
Метеорологическая служба Японии объявила угрозу цунами высотой до трех метров.
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии, власти объявили угрозу цунами

Отдел новостей

Otkrito.lv

В понедельник, 20 апреля 2026 года, у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,7. Эпицентр находился в Тихом океане, в 100 км от города Мияко, а толчки ощущались даже в Токио. Позже метеорологическая служба Японии выпустила предупреждение о риске еще более мощного, «мегаземлетрясения».

Метеорологическая служба Японии объявила угрозу цунами высотой до трех метров, сообщает общественный телеканал NHK, однако позже сообщила о том, что ожидается цунами до одного метра.

После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в понедельник,  служба выпустила предупреждение о риске еще более мощного землетрясения. Ведомство призвало жителей семи префектур подготовиться к возможной катастрофе и внимательно следить за обновлениями.

По словам официальных лиц, вероятность мегаземлетрясения возросла вдоль двух глубоководных желобов в Тихом океане. Предупреждение охватывает 182 города и населенных пункта на территории от Хоккайдо до Тибы.

В портах Кудзи и Мияко уже зафиксированы первые волны высотой от 40 до 80 сантиметров, уровень воды продолжает расти.

Власти объявили экстренную эвакуацию более 170 тысяч человек. В регионе остановлено движение скоростных поездов, зафиксированы перебои с электричеством. Энергетические компании проверяют состояние атомных электростанций, в частности АЭС «Онагава», сообщений о повреждениях на данный момент нет. Правительство призывает население немедленно покинуть опасные зоны и переместиться на возвышенности. В сети появились кадры, как суда покидают порт Хатинохэ, готовясь к приходу волн.

