Мощное землетрясение произошло у берегов Японии, власти объявили угрозу цунами
В понедельник, 20 апреля 2026 года, у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,7. Эпицентр находился в Тихом океане, в 100 км от города Мияко, а толчки ощущались даже в Токио. Позже метеорологическая служба Японии выпустила предупреждение о риске еще более мощного, «мегаземлетрясения».
Метеорологическая служба Японии объявила угрозу цунами высотой до трех метров, сообщает общественный телеканал NHK, однако позже сообщила о том, что ожидается цунами до одного метра.
После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в понедельник, служба выпустила предупреждение о риске еще более мощного землетрясения. Ведомство призвало жителей семи префектур подготовиться к возможной катастрофе и внимательно следить за обновлениями.
По словам официальных лиц, вероятность мегаземлетрясения возросла вдоль двух глубоководных желобов в Тихом океане. Предупреждение охватывает 182 города и населенных пункта на территории от Хоккайдо до Тибы.
В портах Кудзи и Мияко уже зафиксированы первые волны высотой от 40 до 80 сантиметров, уровень воды продолжает расти.
Власти объявили экстренную эвакуацию более 170 тысяч человек. В регионе остановлено движение скоростных поездов, зафиксированы перебои с электричеством. Энергетические компании проверяют состояние атомных электростанций, в частности АЭС «Онагава», сообщений о повреждениях на данный момент нет. Правительство призывает население немедленно покинуть опасные зоны и переместиться на возвышенности. В сети появились кадры, как суда покидают порт Хатинохэ, готовясь к приходу волн.
