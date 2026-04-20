Скоро открытие мотосезона! В Латвии проводят бесплатные курсы безопасного вождения мотоцикла
Как подготовиться к безопасному мотосезону? На Бикерниекской трассе уже прошел первый бесплатный курс безопасного вождения мотоцикла. Но не переживайте — будут еще!
Угис Спелманис, инструктор «1. Motoskola» рассказал: «Курс безопасного вождения пройдет 15 мая на “тройках”. Регистрация — в день открытия мотосезона, 25 апреля». Поскольку трассу, также известную как Raceway Baltic, окружают леса, в майских курсах предусмотрена специальная программа для начинающих эндуро-райдеров [это направление требует от спортсмена высокого уровня выносливости и умения преодолевать сложные препятствия на пересеченной местности].
Это мероприятие также бесплатное, и при большом количестве желающих будут организованы дополнительные курсы. А до этого — несколько полезных советов для начала мотосезона. «Пока не ездим, начинаем с экипировки — проверяем, не износилось ли что-то, не сломано ли и подходит ли по размеру», — говорит Спелманис.
Хотя дни становятся длиннее и теплее, ночи все еще холодные: «Весной, когда начинаем ездить, утро холодное. Шины не работают, дорога подмерзшая и грязная. Дорожные службы что-то чистят, но все перекрестки опасны».
Во время первого выезда рекомендуется освежить навыки: «Перед началом сезона вспоминаем, что делали в прошлом году. К осени мастерство растат, но потом зима — и многое забывается. В первый раз нужно быть осторожным, ехать медленнее. Потом все вернется!»
Официальное открытие мотосезона с совместным заездом состоится 25 апреля. В этом году в Латвии запланировано еще несколько крупных мотомероприятий. В Вентспилсе летом пройдёт Kurland, а на Бикерниекской трассе состоятся настоящие кольцевые гонки — этап чемпионата Балтии. «Съедутся самые быстрые гонщики Балтии. И еще отмечу, что трассе в этом году исполняется 60 лет. Мероприятие будет отличным», — уверен Спелманис.