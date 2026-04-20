ФОТО: около 100 человек вышли на первый Pastaigatons в Риге ради общей цели в миллиард шагов

Чтобы напомнить о важности движения и прогулок для поддержания здоровья, 18 апреля в Риге прошел первый Pastaigatons, в рамках которого около 100 участников объединили физическую активность с познавательной прогулкой по городу. Во время мероприятия вместе был собран миллион шагов, что стало вкладом в челлендж #LabiDzīvotKustībā. Его цель — до 28 апреля собрать по всей Латвии один миллиард шагов, популяризируя прогулку как самую простую и доступную форму движения.
Участники Pastaigatons в субботу утром собрались на улице Калькю, 2 и вместе прошли маршрут длиной 6,5 километра. В ходе прогулки город был представлен как живой организм, где каждый объект выполняет определенную функцию, например, сердце города — это Старый город, разум — Латвийская национальная библиотека, а дыхательные пути — парки. Динамику прогулки и полезные советы о значении движения давала фитнес-тренер Даце Алпа, а фактами о Риге делилась гид Ольга Ипатова-Игнатьева.
Фитнес-тренер Даце Алпа отмечает, что прогулка — один из самых простых способов бороться с малоподвижностью:
«Человек по своей природе создан для движения, потому что это базовая потребность нашего организма. Прогулка не требует специальной экипировки или огромных усилий, но регулярная активность дает большой вклад в здоровье сердца, выносливость суставов и ментальное благополучие. Совместные тренировки и такие мероприятия, как Pastaigatons, сближают нас как сообщество и помогают вырабатывать привычки для более качественного образа жизни».
Хотя главное шествие прошло по улицам столицы, челлендж #LabiDzīvotKustībā получил отклик по всей Латвии. Через приложение Walk 15 к нему присоединились более 7000 человек, и на данный момент вместе уже собрано 855 миллионов шагов.