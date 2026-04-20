Собака-спасатель: в Риге пес помог вытащить ежика из ловушки
В Риге обычная прогулка с собакой превратилась в неожиданную спасательную миссию. Благодаря внимательной собаке по кличке Ляля и оперативным действиям Рижской муниципальной полиции от верной гибели был спасен ежик, упавший в трубу. История растрогала пользователей соцсетей.
Как сообщает организация Dzīvnieku policija в своем аккаунте в Facebook, рижанка Байба отправилась на прогулку со своей собакой Лялей, когда четвероногий питомец внезапно обратил внимание на что-то подозрительное. Проверив находку, выяснилось, что в закопанную в землю трубу упал еж, который не мог выбраться самостоятельно.
На помощь женщине пришел проезжавший мимо экипаж муниципальной полиции. Используя плотные защитные перчатки, полицейские аккуратно извлекли испуганного зверька из ловушки, подарив ему второй шанс.
После успешной спасательной операции полиция поделилась в соцсетях трогательной фотографией, на которой улыбающаяся сотрудница держит спасенного ежика на руках. «Рады помочь!» — кратко прокомментировали они.
Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, опасное отверстие было закрыто. «Спасибо всем участникам!» — поблагодарили защитники животных.