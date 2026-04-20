Аура привилегий, глубокое разочарование и неопределившиеся избиратели: что показывают рейтинги партий?

Актуальные рейтинги партий показывают, что более четверти избирателей по-прежнему не знают, за кого голосовать. Это можно объяснить и нехваткой новых игроков на политической арене (за исключением партий "Мы меняем правила" и "Восходящее солнце Латвии"), так и тем, что среди избирателей все глубже укореняется недовольство всеми партиями политического спектра, в том числе и теми, кто, противопоставляя себя власти, обещая "революцию". "Что, возможно, со временем в Латвии изменилось, так это то, что раньше люди были немного наивны. Верили в спасителей на белых конях. (...) А теперь, похоже, уровень разочарования достиг той степени, когда этот образ, этот архетип уже не вдохновляет", - отмечает политолог Валтс Калниньш.