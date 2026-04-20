Аура привилегий, глубокое разочарование и неопределившиеся избиратели: что показывают рейтинги партий?
На прошлой неделе в центре внимания вновь оказалась авиакомпания airBaltic, из-за которой в очередной раз чуть было не распалась правящая коалиция, поскольку Союз зеленых и крестьян (СЗК) не соглашался на то, чтобы государство одалживало ей деньги. Но в итоге решение было найдено - партии договорились, что премьер-министр потребует отставки министра сообщения, если airBaltic вовремя не вернет заем.
Длительные разногласия в коалиции дают все больше козырей противникам правящих партий, при этом не только радикально настроенной оппозиции. Как политические ссоры могут повлиять на выбор избирателей, стремящихся к переменам? Актуальные рейтинги партий показывают, что поддержка как "Нового Единства", так и СЗК снижается. Политолог Ивета Кажока отмечает, что обе партии теряют своего привычного избирателя, и хуже, чем у "Нового Единства", дела обстоят только у СЗК. В отличие от классического избирателя "Нового Единства", у которого выбор ограничен, у избирателя СЗК альтернатив достаточно, пишет Lsm.lv.
"Мы еще не знаем, кого на пост премьер-министра выдвинет "Объединенный список", но ясно, что это будет послание о переменах. Мы также видим, что с подобными посланиями выступают и совершенно новые партии, у которых пока нет высоких рейтингов, но в латвийской политике все может быстро измениться", - говорит политолог.
Если до выборов не произойдет существенных внутренних или международных потрясений, избиратели, вероятно, склонятся в пользу тех, кто обещает перемены, причем эти настроения усиливает и само "Новое Единство". "Тот стиль управления, который сейчас ассоциируется с "Единством", неразрывно связан с привилегиями", - говорит Кажока.
Актуальные рейтинги партий показывают, что более четверти избирателей по-прежнему не знают, за кого голосовать. Это можно объяснить и нехваткой новых игроков на политической арене (за исключением партий "Мы меняем правила" и "Восходящее солнце Латвии"), так и тем, что среди избирателей все глубже укореняется недовольство всеми партиями политического спектра, в том числе и теми, кто, противопоставляя себя власти, обещая "революцию". "Что, возможно, со временем в Латвии изменилось, так это то, что раньше люди были немного наивны. Верили в спасителей на белых конях. (...) А теперь, похоже, уровень разочарования достиг той степени, когда этот образ, этот архетип уже не вдохновляет", - отмечает политолог Валтс Калниньш.