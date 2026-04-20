В Латвии
20 апреля 2026 г., 09:01
Температура воздуха в Видземе ночью понизилась до -5 градусов, день будет солнечным
В 5 часов утра температура воздуха в Латвии составляла от +3,5 градуса в Даугавгриве до -4,8 градуса в Зосены, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге температура воздуха на рассвете составляла от -2 градусов в аэропорту до +3 градусов в центре города.
Днем в Латвии ожидается солнечная и сухая погода, лишь на востоке возможна небольшая облачность. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный, северный ветер, а температура воздуха составит +7…+12 градусов.
В Риге днем будет преимущественно солнечно, температура воздуха повысится до +9…+11 градусов.