Начало недели подарит Латвии солнце и тепло, но к выходным все станет серым и холодным
Новая неделя в Латвии начнется с по-весеннему теплой и сухой погоды. Солнце будет чередоваться с облаками, ветер останется слабым или умеренным. Во второй половине недели в страну придет обширный циклон, из-за чего погода изменится.
В понедельник небо будет в основном ясным, однако днем на востоке страны облаков станет больше. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Ночью температура опустится до -2...+3 градусов, днем воздух прогреется до +7...+12.
Во вторник и среду ожидается переменная облачность, ночью небо чаще будет проясняться. Сухая погода сохранится. Ветер останется слабым или умеренным, северного направления. Ночью температура составит -2...+3 градуса, днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, а во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — от +7 до +12.
Во второй половине недели Латвию накроет обширный циклон, который принесет более частые осадки и порывистый ветер. Дожди сначала ожидаются в основном на востоке страны, а к выходным распространятся уже на всю территорию Латвии. Ночные температуры останутся примерно такими же, как сейчас: во многих местах столбики термометров будут опускаться ниже нуля, на побережье будет на пару градусов теплее. Днем же станет заметно прохладнее — температура в основном будет держаться в пределах +3...+9 градусов.