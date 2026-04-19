В Латвии распродают легенду: вагоны Рижского вагоностроительного завода уходят с молотка
В Латвии выставили на продажу выведенные из эксплуатации старые электропоезда и маневровый локомотив, многие из которых десятилетиями работали на железной дороге и теперь уйдут с молотка.
АО Pasažieru vilciens (PV), работающее под брендом Vivi, выставило на электронные аукционы 23 вагона электропоездов и один маневровый локомотив. Об этом свидетельствует информация на сайте электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.
Согласно условиям аукциона, компания продает выведенные из эксплуатации вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные, головные и прицепные вагоны, всего 22 единицы, а также локомотив TGM-40.
Вагоны ER2 и ER2T были произведены на Рижском вагоностроительном заводе и предназначались для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а ER2T — с 1986 по 1996 год как улучшенная модификация ER2.
Локомотив TGM-40 был произведен в 1987 году. Это маломощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидротрансмиссией.
Планируется, что аукционы завершатся 5 мая этого года.