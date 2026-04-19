В Латвии распродают легенду: вагоны Рижского вагоностроительного завода уходят с молотка

Вагоны ER2 и ER2T были произведены на Рижском вагоностроительном заводе и предназначались для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а ER2T — с 1986 по 1996 год как улучшенная модификация ER2.