После холодной ночи в Риге и по стране ожидается солнечный день без осадков
После ночных заморозков в Латвию вернется солнце: синоптики обещают сухую погоду без осадков, а днем воздух местами прогреется до +12 градусов.
Ночью ожидается в основном ясная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха понизится до -2…+3 градусов.
В Риге также будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного, северо-восточный, северный. Температура воздуха опустится примерно до 0 градусов.
Днем будет солнечно, лишь на востоке небо временами будут закрывать облака. Осадков не ожидается. Ветер сохранится слабый до умеренного, северо-восточный, северный. Максимальная температура воздуха составит +7…+12 градусов.
В столице днем сохранится в основном солнечная и сухая погода. Ветер останется слабым до умеренного, северо-восточным, северным, а воздух прогреется до +9…+11 градусов.