В Адажи поймали рыбака-браконьера: штраф может превысить 1000 евро
В Адажи поймали рыбака, использовавшего запрещенный способ ловли, но местные уверяют — это лишь вершина айсберга. По их словам, незаконный вылов там происходит ежедневно и в крупных масштабах.
Муниципальная полиция Адажского края сообщает, что задержала рыбака, который ловил рыбу запрещенным способом — так называемым «багрением». Это варварский, запрещенный способ браконьерской ловли рыбы, основанный на захвате рыбы крючком за любую часть тела (брюхо, хвост, жабры), а не на заглатывании наживки.
Полиция указывает, что по факту начат процесс об административном правонарушении, за которое может быть назначен штраф до 350 евро. При этом следует отметить, что помимо штрафа нарушителю придется возместить и причиненный ущерб государственным рыбным ресурсам. Поскольку на сделанной правоохранителями фотографии видно пять незаконно выловленных вимб (за одну такую рыбу взимается 145 евро), рыбаку за свое деяние может грозить выплата более 1000 евро.
Один из жителей в соцсетях под новостью о задержанном нарушителе заявил, что «это там происходит каждый день»: «Я бы рекомендовал установить камеру, и эта проблема исчезнет, или же можно будет активно пополнять бюджет». Другой добавил, что некоторые там вылавливают по 60 рыб в день.