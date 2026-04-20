В Латвии предупредили о возможном ценовом шоке: инфляция может оказаться намного выше, чем ожидалось
В Латвии усиливаются опасения по поводу роста цен: инфляция в 2026 году может оказаться значительно выше, чем ожидалось ранее. Об этом заявил экономист Петерис Страутиньш в программе «Kur tas suns aprakts?» на TV24.
По его словам, еще в начале года ситуация выглядела заметно более оптимистичной. В феврале инфляция снизилась до 2,3%, и при благоприятном развитии событий годовой показатель мог удержаться на уровне около 2% или даже ниже. Однако теперь прогнозы пересмотрены в сторону ухудшения.
«Похоже, что инфляция может быть около 4%, и, к сожалению, это довольно вероятно», — отметил эксперт.
Страутиньш подчеркивает, что ключевым фактором остается рост цен на энергоресурсы. Несмотря на то, что биржевые цены на нефть стабилизировались примерно на уровне 100 долларов за баррель, реальная ситуация на рынке может отличаться. Он поясняет:«Цены на нефть, о которых чаще говорят в новостях, вроде бы стабилизировались. Но если посмотреть на реальные поставки, физический рынок может сильно отличаться от биржевых котировок». Экономист предупреждает о рисках новых скачков цен в ближайшее время: «В ближайшее время есть риск, что произойдет какой-то скачок».
Дополнительную неопределенность создает геополитическая напряженность, в том числе ситуация вокруг США и Ирана, которая может повлиять на поставки нефти. По словам эксперта, уже сейчас ощущается давление на рынке: ранее отправленные поставки постепенно исчерпываются. «Сейчас физически нефть в мире постепенно начинает заканчиваться. Танкерные поставки, которые отправились в феврале, уже в значительной степени исчерпаны», — отметил он.
В субботу вооруженные силы Ирана объявили о возвращении Ормузского пролива под их «строгий контроль», отменив решение об открытии его для судоходства, принятое днем ранее. В заявлении, которое транслировало телевидение Исламской Республики, объединенное командование вооруженных сил страны предупредило, что будет препятствовать проходу через пролив судов до тех пор, пока с иранских портов не будет снята блокада США. Решение о пропуске через пролив части судов иранские власти, следует из заявления, приняли «из добрых побуждений», но американские военные, по их словам, «продолжают заниматься пиратством и морскими грабежами».