Латвия и Литва закрыли небо для премьера Словакии 9 мая
Балтийские страны заблокировали полет премьер-министра Словакии в Москву на 9 мая. Роберт Фицо ищет обходной маршрут, а ситуация обостряет напряжение внутри Евросоюза и вокруг отношений с Россией.
Латвия и Литва не разрешили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо использовать свое воздушное пространство для полета на мероприятия 9 мая в Москве, сообщает словацкий портал SME, ссылаясь на видеообращение Фицо.
«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят во время полета в Москву пересекать свою территорию», — сказал Фицо в видео, опубликованном на платформе Facebook.
«Почему? Государства-члены Европейского союза не позволяют премьер-министру другого государства ЕС лететь над своими территориями», — выразил свою критическую позицию словацкий премьер. «Я обязательно найду другой маршрут, как сделал это в прошлом году, когда нас торпедировала Эстония», — добавил Фицо, который известен своими дружескими отношениями с Кремлем.
Уже сообщалось, что и в прошлом году страны Балтии не разрешили самолетам иностранных должностных лиц пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где 9 мая отмечается победа СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. В прошлом году Фицо был вынужден совершить длинный обходной маршрут, пролетая над Венгрией, Румынией и Черным морем. Запланированный маршрут полета пришлось изменить и самолету президента Сербии Александра Вучича.
Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан, который в мае покинет пост главы правительства после сокрушительного поражения на парламентских выборах, являются ближайшими союзниками российского диктатора Владимира Путина среди лидеров стран ЕС.