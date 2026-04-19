Латвия и Литва закрыли небо для премьера Словакии 9 мая

Уже сообщалось, что и в прошлом году страны Балтии не разрешили самолетам иностранных должностных лиц пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где 9 мая отмечается победа СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. В прошлом году Фицо был вынужден совершить длинный обходной маршрут, пролетая над Венгрией, Румынией и Черным морем. Запланированный маршрут полета пришлось изменить и самолету президента Сербии Александра Вучича.