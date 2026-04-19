Сегодня 09:07
Латвию ждет идеальное весеннее воскресенье - без дождя и с теплом до +13
В последний день недели в небе над Латвией солнце будет чередоваться с облаками, однако осадки не ожидаются, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый до умеренного ветер северного направления, и воздух прогреется до +7…+13 градусов.
В Риге днем ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного ветер северного направления, и температура воздуха повысится до +10…+12 градусов.