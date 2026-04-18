Фестиваль Старой Риги (2026)
18 апреля в Старой Риге прошел большой городской праздник, который на целый день заполнил центр людьми, музыкой, едой и развлечениями. ...
ФОТО: в Старой Риге прошел большой фестиваль с концертами, ярмаркой и уличной едой
18 апреля в Старой Риге прошел большой городской праздник, который на целый день заполнил центр людьми, музыкой, едой и развлечениями. На Домской площади состоялся третий «Фестиваль Старой Риги», организованный барами Старой Риги - интерес к нему был действительно высоким: площадь была заполнена посетителями, за столами почти не оставалось свободных мест, а у сцены и торговых точек постоянно собирались люди.
Гости фестиваля активно проводили время на свежем воздухе: ели, пили, общались, гуляли между торговыми рядами и концертной зоной. На площадке работала большая зона питания, где можно было купить разные блюда и напитки, а также ярмарка ремесленников и домашних производителей. Посетители охотно останавливались у прилавков с украшениями, сладостями и изделиями ручной работы.
Отдельная часть программы была посвящена семьям с детьми. Для маленьких посетителей подготовили развлечения и активности, в том числе надувные аттракционы, игровые зоны, мастер-классы и сладкие угощения. Судя по атмосфере на месте, фестиваль был рассчитан не только на тех, кто пришел послушать музыку, но и на тех, кто хотел просто спокойно провести выходной в центре города.
Музыкальная программа тоже собрала немало зрителей. На сцене в течение дня выступали детский ансамбль Dzeguzīte, латвийско-эстонский оркестр Simpātiskais orķestris и группа Bitīt' matos, а вечером фестиваль продолжился концертами Raum, PND, Labvēlīgais tips и Olas.
Помимо концертов, посетителям также предложили другие активности — «Семейный забег», «Бесконечный забег» с веселыми заданиями, турнир по новусу, занятия художественных студий, а также «Праздник мечты» со сказочными персонажами и шоу мыльных пузырей.