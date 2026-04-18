В Латвии
Сегодня 18:11
В Латвии ожидается холодная ночь без дождя и солнечное воскресенье
В Латвии ночью ожидается прохладная, но сухая погода, а днем в воскресенье станет немного теплее и выглянет солнце. Осадков синоптики не прогнозируют, однако местами в Курземе возможен туман, а ночью температура опустится почти до нуля.
Ночью в небе будет переменная облачность, на западе облаков окажется больше. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный ветер северного направления, местами в Курземе возможен туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха опустится до 0…+5 градусов.
В Риге также временами будет облачно, но ночь пройдет без осадков. Ожидается слабый северный ветер, а воздух остынет до +1…+3 градусов. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, день пройдет без дождя. Сохранится слабый или умеренный северный ветер, а воздух прогреется до +7…+13 градусов.
В Риге днем ожидается в основном солнечная и сухая погода. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, а температура воздуха повысится до +10…+12 градусов.