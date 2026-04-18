55 000 евро из городского бюджета - на мусор: как Даугавпилс борется со свалками
В Даугавпилсе тратят десятки тысяч евро на борьбу с мусором: стихийные свалки продолжают появляться каждую весну. Власти усиливают контроль, а жителей предупреждают о серьезных штрафах за нарушения.
В Даугавпилсе на ликвидацию стихийных свалок потратят 55 000 евро, сообщает самоуправление Даугавпилса: «С наступлением весны мы активно начали ликвидацию стихийных свалок на территории города. В этом году на эти цели из муниципального бюджета предусмотрено 55 000 евро. Призываем жителей ответственно утилизировать отходы на специализированных площадках и сообщать о загрязненных территориях».
Каждый год в Даугавпилсе, особенно в секторах частной застройки, дачных районах и вблизи мест отдыха, образуются стихийные свалки. В этом году уже очищены четыре такие территории, где в основном обнаружены бытовые и строительные отходы.
Управление коммунального хозяйства Даугавпилса (KSP) отмечает, что ответственная утилизация отходов на специализированных площадках позволяет не только снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствовать циркуляции ресурсов, но и дает возможность самоуправлению направлять бюджетные средства на более важные для города и жителей цели.
Решение проблемы нелегальных свалок осуществляется в тесном сотрудничестве между KSP, муниципальной полицией и жителями. Для выявления нарушителей используются мобильные камеры видеонаблюдения, коммунальные службы несколько раз за сезон обследуют территорию Даугавпилса, а полиция регулярно патрулирует места, где ранее были выявлены свалки, и усиливает контроль в зонах повышенного риска. Если свалки появляются вблизи частной собственности, проверяется, заключены ли у владельцев договоры на вывоз отходов.
Напоминается, что за незаконный выброс отходов предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 1000 евро, для юридических лиц — до 2800 евро или больше в зависимости от характера и масштаба нарушения. О загрязненных местах в городе жителей просят сообщать в дежурную часть муниципальной полиции по телефону 65421500 или экологическим инженерам KSP: по телефону 65476480, 27352262 (WhatsApp) или по электронной почте ksp@daugavpils.lv, указывая информацию о местоположении загрязненной территории.