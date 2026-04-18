55 000 евро из городского бюджета - на мусор: как Даугавпилс борется со свалками

Напоминается, что за незаконный выброс отходов предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 1000 евро, для юридических лиц — до 2800 евро или больше в зависимости от характера и масштаба нарушения. О загрязненных местах в городе жителей просят сообщать в дежурную часть муниципальной полиции по телефону 65421500 или экологическим инженерам KSP: по телефону 65476480, 27352262 (WhatsApp) или по электронной почте ksp@daugavpils.lv, указывая информацию о местоположении загрязненной территории.