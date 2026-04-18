Сегодня 09:15
Солнце возвращается: какая погода ждет Латвию в субботу
В субботу в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем усилится влияние антициклона, выглянет солнце, но временами небо будут закрывать облака. По всей стране сохранится сухая погода. Сохранится слабый ветер северного направления, а максимальная температура воздуха днем составит +11...+16 градусов, местами у моря будет прохладнее.
Также в Риге облачность будет переменной, и день пройдет без осадков. Ветер продолжит дуть с севера с небольшой скоростью, а воздух прогреется до +13...+15 градусов.