Посол США в Латвии будет наблюдать за тем, как латвийская армия обучает охотников стрельбе
В субботу, 18 апреля, министр обороны Андрис Спрудс посетит Адажский полигон, где примет участие в занятии по дальнобойной стрельбе «Едины для Латвии», организованном Национальными вооруженными силами и Союзом охотников Латвии. Занятие по дальнобойной стрельбе также посетят командующий Земессардзе бригадный генерал Айварс Крюковс и посол Соединенных Штатов Америки в Латвии Мелисса Арджирос.
Цель мероприятия — привлечь и обучить как можно больше охотников, которые редко или никогда не участвовали в публичных тренировках по дальнобойной и высокоточной стрельбе, а также помочь освоить новые навыки и умения обращения с огнестрельным оружием. К тренировочной стрельбе приглашаются все охотники, у которых имеется действительное разрешение на охотничье или спортивное оружие, а также представители Национальных вооруженных сил и Земессардзе.
Занятие по дальнобойной стрельбе для охотников «Едины для государства» на военной базе «Адажи» проходит уже восьмой год, ежегодно собирая более 500 участников.
Союз охотников Латвии основан в 2011 году, и в нем представлены более 9000 охотников. Министерство обороны и Союз охотников Латвии 20 декабря 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия участию латвийских охотников в совершенствовании обороноспособности государства, оказывая поддержку Министерству обороны и подведомственным ему учреждениям.
Соглашение предусматривает, что оборонная отрасль и Союз охотников Латвии способствуют добровольному вовлечению охотников в укрепление государственной обороны. В рамках сотрудничества в Адажи ежегодно проходят занятия по дальнобойной стрельбе Союза охотников Латвии и Национальных вооруженных сил. Охотники также участвуют в учениях Namejs.
