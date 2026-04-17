Ормузский пролив открыт - и нефть резко подешевела

Ормузский пролив опять открыт. Надолго ли?
Сегодня 16:37
Ормузский пролив снова открыт — и рынок мгновенно отреагировал. После заявления Ирана цены на нефть обрушились, а Трамп публично поблагодарил Тегеран за решение.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов.
Это заявление Ирана уже положительно оценил президент США Дональд Трамп. «Спасибо», — написал Трамп на своей платформе Truth Social, добавив, что Ормузский пролив «полностью открыт и готов для полноценного судоходства».
На фоне этой новости цены на нефть резко снизились. Стоимость нефти марки Brent упала на 10% — до 89,11 доллара США за баррель, а цена нефти марки WTI снизилась на 11% — до 84,11 доллара за баррель.
Силы Тегерана фактически закрыли пролив после того, как 28 февраля начались авиаудары США и Израиля по Ирану.