Ормузский пролив открыт - и нефть резко подешевела
Фото: Shutterstock
В мире

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Ормузский пролив снова открыт — и рынок мгновенно отреагировал. После заявления Ирана цены на нефть обрушились, а Трамп публично поблагодарил Тегеран за решение.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов.

Это заявление Ирана уже положительно оценил президент США Дональд Трамп. «Спасибо», — написал Трамп на своей платформе Truth Social, добавив, что Ормузский пролив «полностью открыт и готов для полноценного судоходства».

На фоне этой новости цены на нефть резко снизились. Стоимость нефти марки Brent упала на 10% — до 89,11 доллара США за баррель, а цена нефти марки WTI снизилась на 11% — до 84,11 доллара за баррель.

Силы Тегерана фактически закрыли пролив после того, как 28 февраля начались авиаудары США и Израиля по Ирану.

Темы

Дональд ТрампСШАИранТегеранВойна с Ираном

