Проверки продолжаются, площадка не открыта: что происходит на променаде Мукусалас

С конца марта на променаде Мукусалас проводится дополнительное обследование, чтобы точнее определить объем работ, необходимых для устранения выявленных дефектов. Для дополнительного контроля с 30 марта на существующих участках гранитных перил установлены устройства мониторинга. Дефекты, связанные с просадкой, планируется устранить до начала мая.