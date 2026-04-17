Проверки продолжаются, площадка не открыта: что происходит на променаде Мукусалас
В Риге продолжают разбираться с дефектами на променаде Мукусалас.
На променаде Мукусалас в Риге продолжается дополнительная проверка после выявленных дефектов. До начала мая власти рассчитывают устранить просадку, а доступ к смотровой площадке в акватории Даугавы пока остается закрытым.

С конца марта на променаде Мукусалас проводится дополнительное обследование, чтобы точнее определить объем работ, необходимых для устранения выявленных дефектов. Для дополнительного контроля с 30 марта на существующих участках гранитных перил установлены устройства мониторинга. Дефекты, связанные с просадкой, планируется устранить до начала мая.

Качество строительных работ на набережной Мукуcалас.

Качество работ на набережной Мукусалас вызвало вопросы (март 2026)

Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

На этой неделе истек срок, отведенный строительному надзору на обследование променада и подготовку дефектного акта. После получения и оценки этого акта самоуправление примет решение о дальнейших действиях.

Доступ к смотровой площадке, построенной в акватории Даугавы, по-прежнему ограничен, поскольку на нее еще не нанесено предусмотренное противоскользящее покрытие. Поэтому с момента ввода объекта в эксплуатацию доступ туда остается закрытым.

Открыть площадку планируется после нанесения противоскользящего покрытия. Для этого необходим период теплой и сухой погоды, чтобы бетон успел высохнуть и работы были выполнены качественно. Поэтому сроки открытия площадки могут измениться в зависимости от погодных условий.

9 января в Риге состоялось торжественное открытие променада улицы Мукусалас.

Открытие променада на Мукусалас (09.01.26)

Согласно ранее заключенному договору, в течение гарантийного срока на объекте продолжается и строительный надзор, чтобы своевременно выявлять дефекты и контролировать их устранение.

