Проверки продолжаются, площадка не открыта: что происходит на променаде Мукусалас
На променаде Мукусалас в Риге продолжается дополнительная проверка после выявленных дефектов. До начала мая власти рассчитывают устранить просадку, а доступ к смотровой площадке в акватории Даугавы пока остается закрытым.
С конца марта на променаде Мукусалас проводится дополнительное обследование, чтобы точнее определить объем работ, необходимых для устранения выявленных дефектов. Для дополнительного контроля с 30 марта на существующих участках гранитных перил установлены устройства мониторинга. Дефекты, связанные с просадкой, планируется устранить до начала мая.
Качество работ на набережной Мукусалас вызвало вопросы (март 2026)
Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
На этой неделе истек срок, отведенный строительному надзору на обследование променада и подготовку дефектного акта. После получения и оценки этого акта самоуправление примет решение о дальнейших действиях.
Доступ к смотровой площадке, построенной в акватории Даугавы, по-прежнему ограничен, поскольку на нее еще не нанесено предусмотренное противоскользящее покрытие. Поэтому с момента ввода объекта в эксплуатацию доступ туда остается закрытым.
Открыть площадку планируется после нанесения противоскользящего покрытия. Для этого необходим период теплой и сухой погоды, чтобы бетон успел высохнуть и работы были выполнены качественно. Поэтому сроки открытия площадки могут измениться в зависимости от погодных условий.
Открытие променада на Мукусалас (09.01.26)
9 января в Риге состоялось торжественное открытие променада улицы Мукусалас.
Согласно ранее заключенному договору, в течение гарантийного срока на объекте продолжается и строительный надзор, чтобы своевременно выявлять дефекты и контролировать их устранение.