Коммунальщиков просят не передавать долги рижан коллекторам

В пятницу депутаты рассмотрели вопрос о практике применения порядка взыскания задолженностей с клиентов ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP). Председатель правления RNP Марис Озолиньш сообщил, что в этом году для поддержки клиентов в период высоких расходов на отопление с января по апрель было приостановлено начисление штрафных процентов по всем услугам RNP. Даже если задолженность возникла еще в 2025 году, новые проценты за первые четыре месяца года не начисляются. Эта мера применяется автоматически, без необходимости отдельного обращения клиентов.