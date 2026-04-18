С 18 апреля часть автобусов 10-го маршрута в Риге идет по-новому
С 18 апреля часть рейсов автобуса 10-го маршрута будет заезжать на Луцавсалу — до специально оборудованного там разворотного кольца. Такие изменения введены для того, чтобы улучшить доступность общественного транспорта к семейным огородам, расположенным в южной части Луцавсалы.
В направлении от улицы Абренес автобусы будут курсировать по привычному маршруту до улицы Мукусалас, затем свернут на улицу Луцавсалас, продолжат движение по улице Лайву до разворотной площадки, а после этого поедут обратно тем же путем до кольца на Мукусалас, откуда продолжат маршрут по проспекту Карля Улманя в сторону Яунмарупе.
В свою очередь, в направлении из Яунмарупе автобусы будут ехать до проспекта Карля Улманя, затем от кольца на Мукусалас свернут на улицу Луцавсалас и далее по улице Лайву проследуют до разворотной площадки. После этого они вернутся тем же маршрутом на улицу Мукусалас и продолжат движение в сторону улицы Абренес.
Заезды на Луцавсалу будут выполняться в следующих рейсах:
- По рабочим дням в направлении от улицы Абренес — в 9:20 и 10:20, а в направлении из Яунмарупе — в 14:34 и 18:58.
- По выходным в направлении от улицы Абренес — в 9:05 и 10:10, а в направлении из Яунмарупе — в 15:06 и 18:11.
Общее количество рейсов на маршруте не изменится.
В связи с изменениями на маршруте вводятся три новые остановки: две остановки «Парк отдыха Луцавсалы» в обоих направлениях и одна остановка «Огороды Луцавсалы» — после разворота автобуса при выезде с Луцавсалы. На новых остановках автобус будет останавливаться по требованию.