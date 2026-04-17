Сегодня 18:01
В субботу ожидается солнечная погода, местами до +17 градусов
В субботу в Латвии ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без осадков, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Температура воздуха на рассвете составит -1...+5 градусов, днем - до +12...+17 градусов, на побережье - около +10 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +3...+5 градусов, местами в пригородах - до +1 градуса. Максимальная температура днем составит от +9 до +14 градусов.
С воскресенья погода станет прохладнее. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.