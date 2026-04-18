Wizz Air открывает еще одно популярное направление из Вильнюса
Wizz Air усиливает свое присутствие в Литве: девять новых направлений, включая рейсы в Прагу. Ушедшая из Латвии авиакомпания у соседей наращивает сеть быстрее, чем в любой другой стране, несмотря на рост цен на топливо.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air расширяет свою деятельность в Литве — начиная с осени она будет предлагать рейсы из Вильнюса в Прагу. «В дополнение к восьми уже объявленным маршрутам, у нас есть еще один, так что в общей сложности появится девять новых маршрутов, еще одна страна на карте (...). Мы будем следить за тем, как будет работать этот маршрут, и оценивать частоту рейсов как на этом рынке, так и на других», — заявил коммерческий директор Wizz Air Иан Малин на пресс-конференции в Вильнюсе.
Начиная с 5 сентября авиакомпания будет выполнять рейсы между Вильнюсом и Прагой три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Компания выполняет рейсы в 24 пункта назначения в 18 странах, 22 из которых отправляются из Вильнюса, а также предлагает рейсы из Каунаса и Паланги. «С начала работы в Литве 15 лет назад мы обслужили почти 14 миллионов пассажиров. Три самолета базируются в Литве (...), поэтому мы растем в Литве быстрее, чем где-либо еще в нашей сети», — сказал Малинас.
Авиакомпания Wizz Air уже объявила о восьми новых маршрутах на летний сезон, включая Тирану, Таллин, Турку, Ниццу, Подгорицу, Кефлавик, Краков и Гданьск.
На фоне роста цен на авиационное топливо и предупреждений Международного энергетического агентства о сокращении его запасов по причине конфликта на Ближнем Востоке, представитель Wizz Air заявил, что компания не ощущает его нехватки. Wizz Air заверяет, что не повышает цены на билеты по причине удорожания авиационного топлива, поскольку застрахована от их колебаний. При этом она не исключает, что в случае нехватки топлива цены могут минимально возрасти.