Wizz Air открывает еще одно популярное направление из Вильнюса

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air расширяет свою деятельность в Литве — начиная с осени она будет предлагать рейсы из Вильнюса в Прагу. «В дополнение к восьми уже объявленным маршрутам, у нас есть еще один, так что в общей сложности появится девять новых маршрутов, еще одна страна на карте (...). Мы будем следить за тем, как будет работать этот маршрут, и оценивать частоту рейсов как на этом рынке, так и на других», — заявил коммерческий директор Wizz Air Иан Малин на пресс-конференции в Вильнюсе.