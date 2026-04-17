Папа римский: горстка тиранов разрушает наш мир
Папа римский выступил с жестким заявлением — мир разрушают тираны. На фоне многочисленных войн и конфликтов его слова прозвучали как предупреждение мировым лидерам — но имена он так и не назвал.
Папа римский Лев XIV в четверг, находясь с визитом в Камеруне, предупредил, что мир разрушается горсткой тиранов, однако не уточнил, о каких политиках он говорит.
Лев XIV призвал к примирению на фоне происходящих во многих местах мира войн и конфликтов и похвалил совместные усилия христиан и мусульман по установлению мира в третьем по величине городе Камеруна Баменде. С 2017 года в этом регионе продолжается конфликт, и в боях между правительственными силами и сепаратистами погибли тысячи людей. Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в другие районы.
Более половины населения Камеруна считают себя христианами, и около четверти принадлежат к католической вере. Около 20% считают себя мусульманами. Религиозные общины стараются выступать посредниками в этой ситуации, и Лев XIV охарактеризовал это как пример для других регионов мира. «Я хочу, чтобы это происходило во многих других местах на Земле! Блаженны миротворцы! Но горе тем, кто манипулирует религией и самим словом Бога ради своей военной, экономической и политической выгоды, втягивая в тьму и грязь то, что является святым», — сказал папа.
«Мир разрушается горсткой тиранов, но его удерживают вместе множество поддерживающих братьев и сестёр!» — добавил он. Лев XIV не указал, кого именно считает тиранами.
Глава Римско-католической церкви осудил войну в Иране и в последние дни подвергся критике президента США Дональда Трампа. При этом Лев XIV заявил, что не боится администрации Трампа.
Камерун является второй остановкой папы в рамках 11-дневного визита по Африке. Первой страной, которую он посетил, была Алжир.