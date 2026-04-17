Папа римский: горстка тиранов разрушает наш мир

Более половины населения Камеруна считают себя христианами, и около четверти принадлежат к католической вере. Около 20% считают себя мусульманами. Религиозные общины стараются выступать посредниками в этой ситуации, и Лев XIV охарактеризовал это как пример для других регионов мира. «Я хочу, чтобы это происходило во многих других местах на Земле! Блаженны миротворцы! Но горе тем, кто манипулирует религией и самим словом Бога ради своей военной, экономической и политической выгоды, втягивая в тьму и грязь то, что является святым», — сказал папа.