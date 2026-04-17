Латвийские инвесторы за 11 миллионов евро развивают арендный дом на улице Приедайнес, 20
Латвийская компания SIA PR20 приобрела за 2 миллиона евро незавершенный строительный объект в Риге, на улице Приедайнес, 20, с целью развития современного дома с арендными квартирами. Общий объем инвестиций в проект планируется на уровне около 11 миллионов евро.
Недвижимость приобретена у SIA Prana Property, дочернего предприятия эстонского банка AS Coop Pank.
«Это проект, в рамках которого одновременно можно решить два важных вопроса — привести в порядок длительное время деградировавшую среду и создать качественное и доступное арендное жильё», — отмечает член правления SIA PR20 Марцис Добрайс.
Объект на улице Приедайнес, 20 в течение нескольких лет оставался недостроенным и находился в запущенном состоянии. Девелопер планирует полностью реконструировать здание, создав около 130 современных и полностью меблированных арендных квартир. Проект в первую очередь ориентирован на молодых специалистов и молодые семьи, предлагая конкурентоспособные арендные ставки.
У девелопера уже есть опыт в благоустройстве городской среды, включая восстановление длительное время заброшенных зданий. Одним из последних реализованных проектов стал объект на улице Лиелирбес, 9A.
«Восстановление таких объектов существенно улучшает городскую среду. Проект на улице Лиелирбес доказал, что подобные решения имеют как общественную поддержку, так и экономическое обоснование», — добавляет Добрайс.
Спрос на качественное арендное жильё в Риге в последние годы продолжает расти, следуя рыночным тенденциям — всё больше жителей выбирают аренду из-за гибкости и мобильности. В то же время предложение по-прежнему остаётся ограниченным, особенно в сегменте профессионально управляемых и полностью оснащённых квартир.
Развитие проекта будет осуществляться в сотрудничестве с Рижским самоуправлением и другими учреждениями, обеспечивая соответствие приоритетам развития города. Параллельно будет благоустроено и прилегающее общественное пространство, формируя упорядоченную и безопасную среду.
Руководство SIA PR20 ранее реализовало ряд проектов в Риге, включая объекты на улице Лиелирбес, 9A, улице Сколас, 13, улице Тербатас, 20A, улице Дзирнаву, 63, улице Латгалес, 140 и улице Миера, 23, а также проект доступного арендного жилья в Цесисе на улице Лачу, 9.
Технический и авторский надзор за проектом обеспечит SIA CMB inženieru kompetences centrs, а строительные работы планируется поручить SIA Anzāģe.