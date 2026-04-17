Сегодня 10:03
ВИДЕО: в Краславе BMW на большой скорости врезался в микроавтобус
В Краславе, на улице Виенибас, 104, вчера произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись Volkswagen Caravelle и BMW.
Согласно словам очевидцев, BMW двигался на большой скорости и врезался в микроавтобус, который выезжал с перекрёстка.
На месте происшествия пострадал водитель микроавтобуса, однако сообщается, что погибших нет.
Лина Багдоне, старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции, сообщила, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали восемь человек. В сфере дорожного движения принято 511 решений об административных правонарушениях, в том числе 292 — за превышение скорости. В свою очередь, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и три уголовных процесса.