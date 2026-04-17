ВИДЕО: в Краславе BMW на большой скорости врезался в микроавтобус

Лина Багдоне, старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции, сообщила, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали восемь человек. В сфере дорожного движения принято 511 решений об административных правонарушениях, в том числе 292 — за превышение скорости. В свою очередь, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и три уголовных процесса.