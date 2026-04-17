Сегодня 09:06
В пятницу температура воздуха поднимется до +17 градусов
В пятницу воздух в Латвии прогреется до +13…+17 градусов, однако местами на побережье, в том числе в столице, температура не превысит +9…+12 градусов, прогнозируют синоптики.
Сквозь облака будет выглядывать солнце, в юго-восточных районах страны местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня осадки ожидаются и в других регионах Латвии. Ветер будет умеренный, северного направления.
В Риге прогнозируется переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. При умеренном ветре с моря температура воздуха повысится до +12 градусов, на севере города - до +9 градусов.