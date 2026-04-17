Больницы Латвии предупреждают о росте расходов: платные услуги могут подорожать
Расходы латвийских больниц продолжают расти. Подорожали энергоресурсы, особенно отопление, медикаменты и медицинские товары. Дополнительную нагрузку создает и рост цен на топливо, что особенно чувствительно для врачей и других специалистов, которые ездят на работу из других городов и краев. В больницах предупреждают: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги.
В Видземской больнице отмечают, что особенно заметно подорожало топливо. Из-за нехватки кадров учреждение компенсирует части сотрудников расходы на дорогу — в среднем такие выплаты получают 30-40 человек в месяц, сообщает LSM.lv.
«В среднем мы выплачиваем от трех до четырех тысяч евро в месяц. Это касается не только медиков, но и других нужных нам работников, которые ездят на работу за 70-80 километров», — рассказал председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.
В больнице также прогнозируют дальнейший рост расходов на медикаменты и медицинские товары. По словам Мусковса, поставщики уже предупреждают о возможном подорожании на 5-10%, а в бюджет на этот год заложен рост примерно на 5-6% по сравнению с прошлым годом. При том, что больница тратит на медикаменты почти два миллиона евро в год, дополнительные расходы могут составить несколько сотен тысяч евро.
О росте нагрузки говорят и в Цесисской клинике, где около 100 сотрудников ежедневно ездят на работу на личном транспорте. Там признают, что по ряду позиций медикаменты уже начали дорожать, хотя пока это не стало массовым явлением.
«Через полгода станет понятно, как долго мы еще сможем работать в таком же режиме. Не хотелось бы вернуться к временам, когда в больницу нужно было приносить с собой все необходимое. Пока мы еще справляемся», — сказала председатель правления Цесисской клиники Инга Ажиня.
Часть медицинских учреждений уже готовится пересматривать цены на платные услуги. В Видземской больнице признают, что за последние два года этого не делали, но теперь повышение может составить от нескольких процентов до 10%.
В отрасли также подчеркивают, что сохраняется серьезная проблема с привлечением персонала. Как отметил председатель Латвийского общества больниц Артур Берзиньш, при нынешнем уровне зарплат конкуренция за врачей, медсестер и других специалистов остается очень высокой.
Кроме того, представители больниц указывают, что со стороны государства пока звучит больше разговоров, чем конкретной поддержки, а это усиливает неопределенность относительно будущего.