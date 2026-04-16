"Сколько литров бокал был?" В Адажском крае женщина за рулем Mercedes пыталась скрыть от полиции запах алкоголя
В Адажском крае в поле зрения правоохранителей попала женщина, которая выпила много вина и опьянела настолько сильно, что сама уже не могла понять, что именно происходит вокруг. В таком состоянии она решила сесть за руль, однако поездка закончилась в полицейской машине.
О темном Mercedes, за руль которого села нетрезвая женщина, правоохранителям, по всей видимости, сообщил кто-то из очевидцев или знакомых с ситуацией, сообщает "Degpunktā".
Автомобиль заметили на улице Дзирнупес, где сейчас идут ремонтные работы. Водитель остановила машину у светофора, и сотрудники полиции подошли к ней для разговора. Сначала женщина пыталась прикрыть рот, вероятно, чтобы полицейские не почувствовали запах алкоголя при выдохе, но трюк не прошел - вскоре она заявила, что выпила бокал вина. "Сколько литров бокал был?" - сарскатично спросил полицейский.
Начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис рассказал:
"Во время разговора было заметно, что она употребляла алкоголь, к тому же сама беседа шла не слишком связно и адекватно. Поскольку были подозрения, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, на место вызвали Государственную полицию".
В выдохе женщины зафиксировали 2,24 промилле алкоголя.