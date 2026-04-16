Таксисты против Bolt: недавний протест заставил чиновников шевелиться

В акции протеста в Риге участвовало около 300 водителей такси, а на платформе Bolt не работали почти 1000 водителей. По словам Петровой, на следующий день после акции Bolt предлагал скидки, которые оказались нерентабельными для водителей. Игнатьев отметил, что активность организаторов протеста подтолкнула Министерство сообщения к действиям - еще до акции оно начало подавать сигналы о том, что перевозчики услышаны.