Таксисты против Bolt: недавний протест заставил чиновников шевелиться
Протест таксистов в Риге, Даугавпилсе и Елгаве обнажил глубокий конфликт между перевозчиками и платформой Bolt, а также вынудил Министерство сообщения наконец активизироваться и искать решения проблем, которые годами копились в отрасли, сообщает Diena.
Президент Латвийской организации работодателей отрасли легковых такси Алексей Игнатьев выразил осторожный оптимизм, отметив, что министерство стало активнее коммуницировать уже с момента, когда четыре отраслевые организации объявили о предстоящей акции протеста. В организации акции участвовали также Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков, Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок и профсоюз LAKRS.
Хотя недовольство перевозчиков ситуацией носит затяжной характер, обострение вызвал рост цен на топливо. "Мы больше не намерены субсидировать из своего кармана сверхприбыль автозаправочных станций и жадность платформы Bolt. Пока чиновники в кабинетах и на совещаниях "следят за ситуацией", реальная жизнь на улицах превратилась в игру на выживание", - заявила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова.
После состоявшейся акции протеста она подчеркнула, что перевозчики твердо настаивают на разработке нового регулирующего отрасль закона, поскольку считают, что нет смысла вносить изменения в действующий, нормы которого на практике не работают.
"Правительство закрывает глаза на действия монополиста. Я показывала Службе государственных доходов счета Bolt, в которых фигурирует налог на добавленную стоимость, но Bolt его не платит", - сказала Петрова. Она пообещала продолжать борьбу, в том числе привлечь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Протест таксистов в Риге (13.04.26)
В Риге несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики, проводимой Bolt.
В акции протеста в Риге участвовало около 300 водителей такси, а на платформе Bolt не работали почти 1000 водителей. По словам Петровой, на следующий день после акции Bolt предлагал скидки, которые оказались нерентабельными для водителей. Игнатьев отметил, что активность организаторов протеста подтолкнула Министерство сообщения к действиям - еще до акции оно начало подавать сигналы о том, что перевозчики услышаны.