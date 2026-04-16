Патриция Кревица 10 апреля этого года вышла из дома и стех пор о ней ничего не известно.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:22
Девочка вышла из дома на прогулку: почти неделю нет новостей о том, что случилось с Патрицией
Государственная полиция разыскивает Патрицию Кревицу 2014 года рождения, которая 10 апреля этого года вышла из дома, чтобы отправиться на прогулку.
Девочка покинула место жительства в Калниене, Стамериенской волости Гулбенского края, около 20:00.
У девочки есть склонность к бродяжничеству. Возможно, в настоящее время она находится в поселке Стаки Страдской волости Гулбенского края.
Полиция призывает откликнуться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении девочки, позвонив по телефону 25484675 или 112.