В субботу в Риге пройдут сразу два больших фестиваля с едой, концертами и развлечениями для всей семьи
В субботу, 18 апреля, в Риге сразу на двух площадках пройдет насыщенная праздничная программа: на базаре Берга гостей ждет первый праздник морепродуктов «От реки до океана», а на Домской площади — третий «Фестиваль Старой Риги» с концертами, ярмаркой, угощениями и развлечениями для всей семьи.
18 апреля с 11:00 до 17:00 на базаре Берга будет проходить первый праздник морепродуктов «От реки до океана». Это гастрономическое событие объединит любителей морепродуктов, гурманов и экспертов отрасли. Посетителям предложат широкий ассортимент морепродуктов, а также мастер-классы и познавательные семинары о разведении рыбы и ее качестве в латвийских водоемах.
В течение дня повара будут демонстрировать различные способы приготовления блюд, создавая живую и динамичную атмосферу. Помимо дегустаций, здесь можно будет приобрести свежие и переработанные морепродукты у разных торговцев. Для участия в мастер-классах рекомендуется зарегистрироваться заранее.
В свою очередь, на Домской площади в течение всего дня будет проходить третий «Фестиваль Старой Риги», который организуют бары Старой Риги. Гостей пригласят насладиться музыкой, угощениями и весенней атмосферой. Программа будет рассчитана на разные поколения — от дневных развлечений для детей и семей до вечерних концертов с участием популярных в Латвии исполнителей.
На сцене в течение дня будут выступать детский ансамбль Dzeguzīte, латвийско-эстонский оркестр Simpātiskais orķestris и группа Bitīt' matos, а вечером выступят Raum, PND, Labvēlīgais tips и Olas. В перерывах публику будут развлекать диджеи, в том числе Томс Гревиньш, а также уличные артисты. Во время фестиваля будут работать ярмарка ремесленников и домашних производителей, а также большая зона питания.
Кроме концертов, посетителям предложат и другие активности: «Семейный забег», «Бесконечный забег» с веселыми заданиями, мастер-классы, турнир по новусу, а также «Праздник мечты» со сказочными персонажами и шоу мыльных пузырей. Также будут доступны занятия художественных студий как для детей, так и для взрослых.
Оба мероприятия будут проходить с целью поддержать предпринимательскую среду Риги и одновременно предложить жителям и гостям города разнообразную и качественную культурно-развлекательную программу.