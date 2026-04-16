Рост цен на топливо грозит сокращением региональных рейсов в Латвии уже с мая
Региональные перевозчики бьют тревогу: из‑за стремительного роста цен на топливо их убытки увеличиваются на 700 тысяч евро в месяц, и уже с мая часть рейсов может быть сокращена или переведена на нерегулярный график.
Как заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, расходы на дизельное топливо составляют от 25% до 30% всех затрат предприятий общественного транспорта, поэтому любое непредсказуемое повышение цен приводит к дополнительным расходам, которые необходимо компенсировать.
"Сейчас это происходит за счет самих перевозчиков, но с учетом того, что государство до сих пор не разработало механизм компенсации ежемесячных убытков, вызванных войной России против Украины, дальнейшее покрытие убытков за свой счет становится невозможным", - заявил он.
По словам Ошениекса, в этой ситуации, если не будет принято быстрых решений для сохранения финансовой стабильности перевозчиков, им придется искать альтернативы, например, использовать автобусы меньшей вместимости с меньшим расходом топлива.
У перевозчиков недостаточно таких автобусов для обеспечения всех рейсов, включая школьные маршруты, поэтому при текущем государственном финансировании часть рейсов придется выполнять через день или реже.
Как сообщили в ассоциации, из-за отсутствия реакции и медленного процесса принятия решений со стороны Министерства сообщения ассоциация направила письмо премьер-министру Эвике Силине, в котором призывает уже сейчас принять решение о дополнительном финансировании региональных перевозчиков, а также поручить министерству пересмотреть механизм индексации цен в долгосрочных договорах, чтобы компенсировать непредсказуемый рост расходов на топливо.