Гулбис: находящиеся в Адажи канадские военные могут покинуть Латвию в момент реальной угрозы
Зачем НАТО в Латвии, если в "час Х" союзники могут отказаться воевать? Бывший министр Марис Гулбис озвучил тревожные разговоры из военной среды, поставив под сомнение роль канадского контингента.
Предприниматель и бывший министр внутренних дел Марис Гулбис в эфире TV24 выразил обеспокоенность практическим значением присутствия союзников НАТО в Латвии — в частности, канадского контингента, размещенного в Адажи.
По его словам, поводом для сомнений стала беседа с людьми из военной среды, которые сейчас служат вместе с канадскими военными. Эта информация, если она соответствует действительности, поднимает серьезный вопрос о роли союзных сил в случае реальной угрозы. «У меня был один разговор с представителями НВС, которые сейчас служат вместе с канадским контингентом в Адажи. Очень интересную вещь он мне сказал.
Он сказал, что если сегодня начинается час X, то те канадцы, которые находятся в Адажи, они не будут воевать — они уедут обратно, а прибудут другие подразделения».
Гулбис подчеркивает, что сценарий того, что в случае реальной угрозы иностранный военный контингент может быть заменен на другой, более боеспособный, вызывает закономерный вопрос о целесообразности присутствия этих сил: «И тогда у меня возникает вопрос — зачем они здесь? Если это действительно так, а мне утверждали, что это так, то сразу произойдут какие-то ротации, но мы ведь не можем терять это время». Он отмечает, что сама по себе ротация является нормальной военной практикой, однако ключевым остаётся вопрос — как она влияет на способность оперативно реагировать в критический момент.
По мнению Гулбиса, Латвии крайне важно четко понимать, как именно будут действовать союзные силы в случае реальной угрозы, и не допустить потери времени в первые часы кризиса.