Латвия обещает провести "нормальный" чемпионат мира по хоккею, но финалы все равно пройдут в Финляндии
Латвия снова на пороге большого хоккейного события: вместе с Финляндией страна стала единственным претендентом на проведение ЧМ‑2030 — и на этот раз готовится организовать турнир без аврала и форс‑мажоров.
Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) вместе с финскими коллегами, желая повторить совместный опыт 2023 года, стали единственными претендентами на проведение чемпионата мира в 2030 году. Предложение провести чемпионат вместе поступило от финской стороны, рассказал Latvijas Avīze член правления ЛФХ Эдгарс Бунцис, который входит в правление дочернего предприятия федерации Hokeja akadēmija.
Именно Hokeja akadēmija организовывала два предыдущих чемпионата мира в Риге и готова сделать это и в третий раз. "Один из наших аргументов при подаче заявки - наконец-то мы сможем организовать чемпионат нормально, потому что предыдущие два раза это было не так. В 2021 году решение о проведении турниров обеих групп в Риге было принято всего за сто дней до начала чемпионата, к тому же это было время ковида, а чемпионат 2023 года нам поручили лишь за год до его проведения, когда было принято решение, что он не может проводиться в России.
Работа уже идет - сегодня к нам приезжают представители Международной федерации хоккея на льду (IIHF) с техническим визитом, чтобы ознакомиться с ареной, тренировочными площадками и гостиницами. Формально, хотя это маловероятно, конгресс IIHF может и не проголосовать за нас и отложить решение на год, но думаю, что все будет в порядке", - сказал Бунцис.
Три года назад матчи чемпионата мира проходили в Тампере и Риге, но полуфиналы и финал состоялись в Финляндии. Сборная Латвии тогда вернулась из Тампере с бронзовыми медалями. Логично было бы ожидать, что на этот раз решающие матчи пройдут в Латвии, однако этого не произойдет - борьба за медали вновь состоится в Финляндии.
"У такого распределения решающих матчей есть рациональная логика, поскольку полуфиналы и финал предполагают более высокую плату за лицензию на проведение, а также, на мой взгляд, билеты на матчи за медали достаточно сложно продать, особенно в Латвии. Учитывая эти обстоятельства, мы даже не настаивали на том, чтобы проводить их у себя", - пояснил Бунцис.