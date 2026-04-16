Бумажные аттестаты уходят в прошлое: Латвия переходит на цифровые документы об образовании

В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре с защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверять их подлинность в государственных электронных системах.