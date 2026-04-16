Бумажные аттестаты уходят в прошлое: Латвия переходит на цифровые документы об образовании
Латвия готовится к цифровой революции в образовании: уже через пару лет аттестаты перестанут быть бумажными реликвиями и переедут в защищённый онлайн‑реестр, где их можно будет мгновенно проверить, скачать и отправить в любой вуз мира.
Министерство образования и науки (МОН) предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов.
В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре с защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверять их подлинность в государственных электронных системах.
Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом.
Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026/2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027/2028 учебного года - об основном. До этого времени по-прежнему можно будет получить документы и в бумажной форме.
В то же время после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании в бумажной форме.
Жители смогут получить доступ к своим документам об образовании на сайте latvija.gov.lv, а также при необходимости предоставить доступ к ним третьим лицам, например работодателям и вузам, в том числе зарубежным.