Иллюстративное фото.
Сегодня 09:04
В четверг во многих местах ожидаются дожди, местами - сильные
В четверг во многих регионах Латвии пройдет небольшой дождь, местами осадки будут интенсивными, прогнозируют синоптики.
Больше осадков ожидается в юго-восточных регионах, а также местами в Видземе. Временами выглянет солнце, ветер в основном будет слабым. Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов на побережье до +16 градусов на северо-востоке страны.
В Риге временами возможен небольшой дождь, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха составит +7...+9 градусов.