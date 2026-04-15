ВИДЕО: в здании возле Памятника Свободы вспыхнул пожар - движение в центре Риги перекрыто
В среду днем в центре Риги, на бульваре Бривибас, вспыхнул пожар, для его тушения были задействованы экстренные службы, однако движение в направлении Старого города заблокировано.
По сообщению Рижской думы, из-за пожара участок бульвара Бривибас между бульварами Калпака и Райня закрыт для движения транспорта. Самоуправление призывает водителей учитывать ограничения движения в центре города и своевременно выбирать объездные маршруты.
Согласно информации, предоставленной очевидцами, и видеозаписям с места происшествия, в результате пожара пострадало многоэтажное здание, расположенное недалеко от Памятника Свободы. В настоящее время у здания сосредоточено значительное количество машин экстренных служб. Помимо нескольких бригад Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), на месте происшествия также находятся парамедики из службы скорой медицинской помощи, сотрудники Государственной полиции и специалисты по аварийному газоснабжению. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
Спасатели используют автолестницу, которая поднимается до самой крыши исторического здания, чтобы тушить пожар и осматривать помещение.
По данным VUGD, пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме. На месте происшествия горит квартира на пятом этаже. Из здания эвакуированы четыре человека. Пожарные получили вызов в 16:39, но к 18:27 пожар был локализован. Движение транспорта в районе происшествия перекрыто.