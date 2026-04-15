ВИДЕО: в здании возле Памятника Свободы вспыхнул пожар - движение в центре Риги перекрыто

Согласно информации, предоставленной очевидцами, и видеозаписям с места происшествия, в результате пожара пострадало многоэтажное здание, расположенное недалеко от Памятника Свободы. В настоящее время у здания сосредоточено значительное количество машин экстренных служб. Помимо нескольких бригад Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), на месте происшествия также находятся парамедики из службы скорой медицинской помощи, сотрудники Государственной полиции и специалисты по аварийному газоснабжению. Территория вокруг места происшествия оцеплена.