Услуги нотариусов в Латвии резко подорожают: за часть документов придется платить в разы больше

Например, за легализацию свидетельства о рождении или диплома университета для признания этих документов в других странах до сих пор приходилось платить 18 евро, а теперь эта сумма составит 50 евро. За подготовку нотариального акта, а также за подготовку свидетельства о браке и договора о наследовании минимальная сумма теперь составит 140 евро вместо прежних 80 евро. За подготовку проектов договоров о задатке, займе, аренде и других сделок без нотариального заверения нынешний сбор в 100 евро увеличится до 139 евро.